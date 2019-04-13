Яркое пальто цвета фуксии: эффектный образ Мелании Трамп

Дональд и Мелания Трамп встретили восточных гостей в Белом доме, а затем вместе приняли участие в пресс-конференции.
Для своего выхода Мелания Трамп выбрала роскошное пальто Louis Vuitton в оттенке фуксии, которое она надела вместо платья. Первая леди подчеркнула талию черным ремнем, к которому подобрала классические лодочки в тон.
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A great visit with President Moon Jae-in and First Lady Kim Jung-sook of the Republic of Korea at the @WhiteHouse today.
Миссис Трамп в очередной раз поразила своим эффектным образом, подчеркнув глубоким и женственным цветом свою идеальную загорелую кожу и золотистое мелирование волос. Отметим, что последнее время супруга лидера США все чаще выбирает наряды в розовых, лиловых и пурпурных оттенках.