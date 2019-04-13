До сих пор проблемы со здоровьем: Ариана Гранде поделилась снимком МРТ

Новости шоу бизнеса: На судьбу 25-летней американской певицы выпало немало испытаний.

Некоторые из них оставили негативные последствия. Так, Ариана Гранде поделилась с поклонниками снимком МРТ, который указывает на то, что у нее до сих пор проблемы со здоровьем после трагедии на собственном концерте.

Около двух лет назад во время концерта Арианы Гранде в Манчестере прогремел масштабный взрыв.

Около сотни человек получили значительные травмы, а более 20 человек погибли. Взрыв оставил последствия и на психическом здоровье 25-летней певицы. Через два года после трагического концерта она до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

Ариана Гранде опубликовала МРТ-снимки головного мозга на своей странице в Insta-Stories. На них заметны белые пятна, которые указывают на определенные нарушения в его работе.