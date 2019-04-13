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Первый день рождения дочурки Хлои Кардашян: трогательные фото

Первый день рождения дочурки Хлои Кардашян: трогательные фото
15:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из сестер семейства Кардашян Хлои отпраздновала день рождения своей дочери Тру.

Знаменитость преждевременно родила девочку 12 апреля 2018 года от Тристана Томпсона, когда узнала о его измене.

Фото с празднования 1 года Тру Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках дочь Кардашян в белом платье позирует среди розовых шаров. В подписи счастливая мама поздравила малышку с днем рождения.

 
 
 
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Happy birthday my sweet True!! You are my ultimate True love! I am honored and so thankful to be your mommy! Today and until the end of time, I love you!! We have forever

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

"С днем рождения, моя Тру! Ты моя настоящая любовь! Для меня большая честь быть твоей мамой", – заявила она.

Публично поздравил ребенка также бывший парень Хлои и отец Тру Тристан Томпсон, предварительно выключив возможность комментирования.

 
 
 
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True-ly Perfect My baby girl is one today. Man time goes by soo fast but i’m loving every minute of it. Can’t wait for us to sit home all day and watch lion king and paw patrol lol. #MyTwin

Публикация от Tristan Thompson (@realtristan13)

"Моей девочке сегодня год .... Не могу дождаться, когда мы будем сидеть дома весь день и смотреть "Король Лев"", – подписал снимки Тристан, которого на днях поймали на очередной измене с лучшей подругой Кайли Дженнер – Джордин Вудс.

Кроме того, сестры Хлои написали трогательные поздравления на своих страницах в социальных сетях.

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"Моя маленькая Тру, поздравляю с первым днем рождения! Ты особенная. Я не могла и мечтать о лучшей подруге твоей кузине Чикаго. Я всегда буду рядом с тобой, моя девочка. Твоя тетушка Кики", – написала Ким Кардашян.

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"Какое благословение для нашей семьи ... Ты самый дорогой дар, и я люблю тебя больше, чем слова могут передать", – отметила Крис Дженнер.

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Instagram, Знаменитости, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кардашьян, Хлои Кардашьян, Тристан Томпсон.
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