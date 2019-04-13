Первый день рождения дочурки Хлои Кардашян: трогательные фото

Знаменитость преждевременно родила девочку 12 апреля 2018 года от Тристана Томпсона, когда узнала о его измене.
Фото с празднования 1 года Тру Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках дочь Кардашян в белом платье позирует среди розовых шаров. В подписи счастливая мама поздравила малышку с днем рождения.
"С днем рождения, моя Тру! Ты моя настоящая любовь! Для меня большая честь быть твоей мамой", – заявила она.
Публично поздравил ребенка также бывший парень Хлои и отец Тру Тристан Томпсон, предварительно выключив возможность комментирования.
"Моей девочке сегодня год .... Не могу дождаться, когда мы будем сидеть дома весь день и смотреть "Король Лев"", – подписал снимки Тристан, которого на днях поймали на очередной измене с лучшей подругой Кайли Дженнер – Джордин Вудс.
Кроме того, сестры Хлои написали трогательные поздравления на своих страницах в социальных сетях.
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My baby True. Happy 1st Birthday!!! You are so special. I couldn’t have dreamed of a better best friend for you than your cousin Chi Seeing how close you are is exactly how mom & I are and so we know how much fun you guys are going to have! I will always be here for you my sweet baby True- Auntie Kiki
"Моя маленькая Тру, поздравляю с первым днем рождения! Ты особенная. Я не могла и мечтать о лучшей подруге твоей кузине Чикаго. Я всегда буду рядом с тобой, моя девочка. Твоя тетушка Кики", – написала Ким Кардашян.
"Какое благословение для нашей семьи ... Ты самый дорогой дар, и я люблю тебя больше, чем слова могут передать", – отметила Крис Дженнер.