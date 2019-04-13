СМИ: Анджелина Джоли не готова расстаться с Брэдом Питтом

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли не хочет расставаться с Брэдом Питтом и якобы специально затягивает бракоразводный процесс.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли оказывается специально затягивает бракоразводный процесс из-за того, что хочет вернуть своего мужа популярного актера Брэда Питта. Об этом изданию The Sun сообщил инсайдер из окружения звездной пары.

По словам инсайдера, бракоразводный процесс длится три года из-за того, что Анджелина Джоли не хочет разводиться и думает над тем, как восстановить отношения.

"Анджелина дала понять Брэду, что хочет снова быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело", - рассказал источник издания.

В связи с этим Анджелина Джоли выдвигает своему мужу все новые и новые претензии. Так, недавно стало известно, что актриса потребовала от Брэда Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой, а также заявила, что бывший муж получил актерский успех и гонорары во многом благодаря ей.