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"Под венец": певица MamaRika заинтриговала поклонников

"Под венец": певица MamaRika заинтриговала поклонников
17:49 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица MamaRika поделилась фотографиями в свадебном платье.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова), которая еще в начале 2018 года обручилась с актером Лиги смеха Сергеем Середой, заинтриговала фанатов новыми снимками, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках MamaRika позирует в свадебном платье с букетом цветов в руках. Для предполагаемой церемонии певица выбрала белое атласное платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее декольте, и приоткрытыми ногами спереди. Волосы MamaRika собраны в романтическую прическу и украшены цветком, обула девушка утонченные босоножки. Отметим, что на безымянном пальце правой руки красуется только помолвочное кольцо.

 
 
 
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Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

"Неужели это произошло?", - подписала фото артистка, чем еще больше добавила интриги.

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В то же время, подписчики MamaRika не стали дождаться официального подтверждения и уже поздравляет пару с бракосочетанием.

"Наконец-то! Поздравяю!", "Красотка", "Счастья вам и большой любви", "Самая красивая невеста", "Примите наши поздравления! Совет да любовь", "А где же счастливый муж?", - пишут поклонники звезды.

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Свадьба, Слухи, Знаменитости, Певица, Украинская певица, MamaRika.
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