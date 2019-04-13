"Обед по расписанию": чем занимается Оля Полякова на съемках

Новости шоу бизнеса: Юрий Ткач запечатлел Олю Полякову за интересным занятием на съемках Лиги смеха.

На съемках популярных телешоу происходит много интересного, что не попадает в кадр. Поэтому участники съемочного процесса часто делятся интересными видео, которые не покажут по телевидению. Так, комик и актер Юрий Ткач показал, чем занимается известная певица Оля Полякова во время съемок проекта Лига смеха, где они являются членами жюри. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

На ролике Оля Полякова в тренерском кресле одета в красное латексное платье, подчеркивающее ее декольте, ест пирог. Компанию ей составил Сергей Сивохо. Остальные звездные тренеры, попавшие в кадр, смотрят на сцену.

"Вот чем занимается Оля Полякова во время профайла", - подписал видео Юрий Ткач.

Пользователи соцсети оценили видеозаписи и предположили, что певицу не кормят дома, поэтому ей приходится кушать на съемках.

"Голодная женщина) по ней и не скажешь что любит покушать", "Юрьевна худеет к лету?)", "Можно смотреть это видео вечно только ради смеха Жени", "Дома не кормят. Хоть на съемках покушает", "Судейство судейством, а обед по расписанию!", "Дома не кормят , так хоть у Вовы поест", "Вся моя жизнь Полякова во время профайла", - шутят подписчики в комментариях.