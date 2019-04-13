Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом

Новости шоу бизнеса: 45-летняя британская супермодель Кейт Мосс разделась для обольстительной черно-белой фотосессии.

Знаменитость позировала перед объективом на съемке у знаменитого модного дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта (Mert Alas and Marcus Piggott).

Новый снимок Мерт Алас опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото супермодель вызывающе позирует обнаженной только в черных остроносых туфлях на каблуках. В руках Мосс держит сигарету. Турецкий фотограф заявил, что с каждым разом Кейт становится только привлекательнее.

"Сегодня на съемочной площадке с моей замечательной Кейт. Она становится лучше и лучше", – отметил в подписи фотограф.

Поклонники модного дуэта и модели были поражены откровенным фото и в комментариях отметили, что Мосс может выглядеть элегантно даже без одежды.