Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019

Также событие называют одним из самых стильных фестивалей на планете.
Кроме представителей фэшн-индустрии, на Coachella 2019 пожаловал сын британского дизайнера Виктории Бекхэм со своей девушкой Ханой Кросс. Снимки с фестиваля Кросс опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото Бруклин улыбается из Ханоя на фоне колеса обозрения (именно эта локация стала традиционной для фотографирования). Снимок девушка лаконично прокомментировала с помощью "эмоджи" в виде сердец.
Для совместного выхода влюбленные примеряли бело-голубые рубашки, в которых комфортно себя чувствовали.