Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019

Новости шоу бизнеса: Грандиозный музыкальный фестиваль Coachella 2019, который проходит с 12 по 21 апреля в Калифорнии уже успел собрать лучших представителей шоу-бизнеса.

Также событие называют одним из самых стильных фестивалей на планете.

Кроме представителей фэшн-индустрии, на Coachella 2019 пожаловал сын британского дизайнера Виктории Бекхэм со своей девушкой Ханой Кросс. Снимки с фестиваля Кросс опубликовала на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hana (@hancross) 12 Кві 2019 р. о 7:30 PDT

На фото Бруклин улыбается из Ханоя на фоне колеса обозрения (именно эта локация стала традиционной для фотографирования). Снимок девушка лаконично прокомментировала с помощью "эмоджи" в виде сердец.

Для совместного выхода влюбленные примеряли бело-голубые рубашки, в которых комфортно себя чувствовали.