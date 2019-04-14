"Мастер Шеф. Профессионалы": 7 выпуск кулинарного шоу смотреть онлайн (Видео)

Новости шоу бизнеса: В субботу, 13 апреля, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В первом конкурсе перед участниками предстала непростая кондитерская задача – приготовление съедобной карусели! Задание не из легких, ведь десерт должен быть не только похож на настоящую карусель, а и быть очень вкусным. Командам нужно было выложиться на максимум, потому как оценивали их труд маленькие профессионалы – участники шоу МастерШеф Дети! Какая из команд лучше справилась с этим заданием? Кто сделал наилучшую сладкую карусель? И кому отдали свое предпочтение гости? Узнайте все это в первой части 7 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

Далее участники окунулись во французскую кухню. У каждой команды на столе стояла коробка-загадка. Под ней набор продуктов, который соответствует классическому французскому блюду. Нужно было лишь отгадать и правильно его приготовить. Но за простотой этого конкурса скрылось опасное условие. Команда, которая не справится с этим заданием, должна будет вся облачиться в черные фартуки. Кто это будет – смотрите во второй части 7 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

За место в шоу боролись четверо участников в битве черных фартуков. По правилам конкурса, каждый участник должен был приготовить изысканное многокомпонентное блюдо, используя для его приготовления лишь микроволновую печь! Кто справился с этим непростым заданием, а кто нет, и будет вынужден поехать домой – узнайте в третьей части 7 выпуска шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф Профессионалы" каждую субботу в 19.00!