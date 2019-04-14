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"Богиня": беременная Тина Кунаки обнажилась для обложки глянца

"Богиня": беременная Тина Кунаки обнажилась для обложки глянца
09:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22-летняя французская манекенщица, которая носит ребенка от 52-летнего Венсана Касселя, решилась обнажить тело.

Тина Кунаки снялась для обложки французского журнала Photo.

После того, как звездные супруги сообщили о пополнении в их семье, Тина Кунаки часто радовала поклонников снимками, на которых демонстрировала округлый животик. Больше всего откровенных фото французская манекенщица публиковала, находясь на отдыхе. Однако в пятницу, 12 апреля, звезда превзошла все ожидания.

 
 
 
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OUT Thank you to the best team of all time @victor3s @harold_james @chromium_mist @_matthieuderrien @pierrehumbertc @photoofficiel @mosconipauline @dswkane

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

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На своей странице в Instagram жена Венсана Касселя опубликовала онлайн версию обложки французского журнала Photo.

Перед камерами фотографов Matthieu Derrien и Victora Santiago будущей маме пришлось полностью обнажиться. Она откровенно продемонстрировала свой округлый животик, а пышную грудь слегка прикрыла руками.

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Беременность, Модель, Фотосессия, Знаменитости, Звезды, Тина Кунаки.
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