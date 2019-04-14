"Богиня": беременная Тина Кунаки обнажилась для обложки глянца

Новости шоу бизнеса: 22-летняя французская манекенщица, которая носит ребенка от 52-летнего Венсана Касселя, решилась обнажить тело.

Тина Кунаки снялась для обложки французского журнала Photo.

После того, как звездные супруги сообщили о пополнении в их семье, Тина Кунаки часто радовала поклонников снимками, на которых демонстрировала округлый животик. Больше всего откровенных фото французская манекенщица публиковала, находясь на отдыхе. Однако в пятницу, 12 апреля, звезда превзошла все ожидания.

На своей странице в Instagram жена Венсана Касселя опубликовала онлайн версию обложки французского журнала Photo.

Перед камерами фотографов Matthieu Derrien и Victora Santiago будущей маме пришлось полностью обнажиться. Она откровенно продемонстрировала свой округлый животик, а пышную грудь слегка прикрыла руками.