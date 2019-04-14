Спортсмен: Потап рассказал, какой вид спорта помогает ему держать себя в форме

Новости шоу бизнеса: Потап заставил своих подчиненных заниматься спортом и пытается переманить к себе в команду Юрия Горбунова.

Популярный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно восхитил поклонников своим похудением, признался, что часто играет в баскетбол. Об этом он рассказал в интервью Светской жизни.

Потап поделился, что является мастером спорта по плаванию, но сейчас этим не занимается. Рэпер предпочитает играть в баскетбол и приобщает к этому своего сына и звездных друзей.

"Сейчас я занимаюсь баскетболом вместе со своим сыном. К нам даже приходят играть Игорь Ласточкин, Владимир Дантес, но без Дорофеевой. А вот Юрий Горбунов еще собирается присоединиться к нам", - поделился он.

По словам артиста, его группа MOZGI тоже не пренебрегает тренировками и это видно "по кругам под глазами". Потап отметил, что прекрасной альтернативой спорту являются их концерты, которые длятся по два часа и сопровождаются активными танцевальными постановками.

"У нас концерт продолжается длиной два часа. Во время выступления мы прыгаем, делаем "пирамиды" из участников", - добавил Потап.