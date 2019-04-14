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Воскресенье, 14.04.2019
Инопланетная внешность детей известных личностей (Фото)
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Инопланетная внешность детей известных личностей (Фото)

Не все знаменитости могут похвастаться симметричным лицом, идеальной улыбкой и стройной фигурой. Но их недостатки заставляют нас влюбиться в них еще больше. Есть, однако, такие знаменитости, которые похожи на выходцев с другой планеты. Передали ли они свою уникальную внешность своим детям? Вот дети знаменитостей, известных своей нестандартной внешностью.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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