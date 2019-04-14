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"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей
"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей

"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей

"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей
11:11 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Катя Осадчая с приходом весны стала еще красивее. Поклонники считают, что повлияла беременность.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая последнее время отдает предпочтение платьям, скрывающим живот, поразила поклонников новым стильным образом. Так, на странице знаменитости в Instagram появилось новое фото в весенних обновках.

На снимке Катя Осадчая предстала публики в невероятно красивом красном платье средней длины с бантом-жабо на шее. Этот наряд закрытого типа, он прикрывает руки и зону декольте, но с другой стороны подчеркивает стройную фигуру и длинные ноги телеведущей. Свой образ Катя Осадчая дополнила красными туфельками на шпильке и таким же красным веночком-ободком на голове. При этом ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж, Катя позирует в игривой позе.

 
 
 
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Стильний образ @sl_ira_shop Весняні поповнення гардеробу мають бути яскравими, зручними та елегантними

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

"Стильный образ @sl_ira_shop. Весенние пополнения гардероба должны быть яркими, удобными и элегантными", - подписала фото Катя Осадчая.

Поклонники телеведущей оценили ее новый образ и засыпали ее комплиментами в комментариях.

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"Катя, вам все удалось, платья супер, одно лучше другого", "А мне всегда было интересно, одежда Ваша личная или подбирается только для съемки?", "У меня такое же, обожаю его", "Made in France?", "Очень красиво", "Очень круто выглядит", "Образ супер", "Такая красотка, как никогда", "Краса Осадчая", "Красный слишком агрессивный", "Красотка, как всегда", - пишут подписчики.

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Знаменитости, Звезды, Образ, Телеведущая, Катя Осадчая, Украинская телеведущая, Look.
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