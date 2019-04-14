Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк похвасталась плоским животом и упругими ягодицами.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покоряет поклонников своей простотой, чувством юмора и красивой внешностью, показала результаты подготовки к теплому времени года. Так, в своих Instagram Stories звезда похвасталась плоским животом и подтянутой попой.

На фото, сделанных в зеркале, Леся Никитюк позирует в серых облегающих лосинах и такого же цвета топе. Вязаный костюм идеально подчеркнул аппетитные формы и изящные изгибы знаменитости. Телеведущая сделала фото с разных ракурсов, чтобы лучше показать поклонникам результаты своего похудения.

"ПОПОстилась и снова фиалка расцвела", - подписала один из снимков Леся Никитюк.

Согласно геолокации, фотографии были сделаны в столичной гостинице Хилтон. Телеведущая не поделилась с подписчиками, чем там занималась и главное, кто составил ей компанию.

Недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк публиковала серию пикантных фото из ванны в Сеть, однако не забыла и про долю юмора. Знаменитая блондинка внезапно предстала с усами… из пены! Леся Никитюк попросила подписчиков проголосовать, идет ли ей волосатость на лице. В случае если большинство фанов одобрит ее новый "образ", телеведущая пообещала отрастить натуральные усы. Также Леся Никитюк сравнила себя со знаменитыми носителями усов.