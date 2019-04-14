Джамала поделилась подробностями о первом дне рождения сына

Новости шоу бизнеса: Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала рассказала подробности празднования первого дня рождения первенца Эмира-Рахмана.

Джамала призналась в интервью "Светской жизни", что с мужем не планировали шумный праздник и решили провести этот день в окружении самых близких людей.

"Я вообще не планировала ничего праздновать. Так получилось, что девушка написала мне в социальной сети, что она хочет помочь нам устроить праздник. Она сделала для нас декорации, баннер и даже торт испекла", – подчеркнула артистка.

По ее словам, Эмиру-Рахману подарили много подарков на день рождения, но она – "строгая мама и выдает игрушки раз в месяц".

Также она добавила, что многих удивляет необычное имя ее сына, а иногда мальчика воспринимают как заграничного принца.

"Длинное имя сына воспринимают как нечто королевское. Но мы не воспитываем его как принца", – пояснила Джамала.