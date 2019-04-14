"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа умеет продемонстрировать сдержанный и элегантный стиль, который дополняет трендовыми аксессуарами и превращает классический образ в яркий и актуальный.