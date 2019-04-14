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СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом

СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
17:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Супермодель Наоми Кэмпбелл удивила неожиданным решением.

Звезда решила разорвать отношения с 25-летним бойфрендом Лиамом Пейном, который является одним из солистов британской группы One Direction.

Эффектная супермодель Наоми Кэмпбелл в 48 лет знает, как наслаждаться жизнью. Она путешествует по миру, посещает светские мероприятия и крутит романы с более молодыми мужчинами. Новым избранником зажигательной манекенщицы стал певец Лиам Пейн, который младше ее на 23 года. Однако их отношения продлились недолго, сообщает The Sun.

Неизвестно, что стало причиной разрыва. Инсайдеры утверждают, что Наоми Кэмпбелл просто стало неинтересно проводить время с Лиамом Пейном, поэтому она решила завершить роман с музыкантом.

Зажигательный африканский танец от Наоми Кэмпбелл в Instagram

"Наоми приняла решение, чтобы разойтись. Она просто не для Лиама, поэтому и отвергла его. Достаточно часто Наоми просто скучала. Он всегда был более активным, требовал внимания и, что вызвало обеспокоенность, они официально не объявляли об отношениях. Их встречи были очень случайными", – рассказал инсайдер.

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Модель, Расставание, Наоми Кэмпбелл, Лиам Пейн.
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