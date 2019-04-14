"Пусть будет безумный Иван": Елена-Кристина Лебедь выбирает имя новому другу

Новости шоу бизнеса: Елена-Кристина Лебедь обратилась к поклонникам, чтобы помогли придумать имя ее новому другу.

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая закрутила роман с вице-премьером Павлом Розенко, показала своим поклонникам нового "друга" и обратилась к ним за помощью. Яркое фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Елена-Кристина Лебедь предстала в ярких оранжевых брюках и в не менее яркой полосато-цветной футболке, которую немного заправила в штаны. На ногах телеведущей аккуратные светлые кроссовки, волосы уложены в фирменную прическу. Девушка позирует, оперевшись на стул и закусив палец. Рядом с ней находится огромный вазон, который и стал главным героем ее публикации.

"Этот пушистик-ветвистик на работе уже два дня. Но все еще без имени. Друзья, как назовем??! Чур, Игоря не предлагать", — подписала фото Елена-Кристина Лебедь.

Подписчики телезвезды в комментариях принялись помогать ей с выбором имени, но не обошли стороной и внешний вид девушки.

"Зе пальма- пусть будет в тренде)", "Пусть будет безумный Иван", "Вы болеете анорексией?! Насколько я худосочная,но глядя на вас у меня страшное желание вас покормить,при чем каждые пятнадцать минут!!!", "Здохлик", "Мне кажется вы ещё больше похудели", "Альберт Адольфович", — пишут пользователи соцсети.