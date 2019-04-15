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Лилия Ребрик перевоплотилась в лесную Мавку

Лилия Ребрик перевоплотилась в лесную Мавку
09:58 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Главная фишка образа – полевые цветы, из которых сделан венок для Лилии.

Лилия Ребрик показала первые фото со своей недавней яркой фотосессии. Напомним, что именитая телеведущая показала лишь бекстейдж романтичного фотосета, во время которого, по предположениям поклонников, примерила образ лесной Мавки. Теперь же мнение немного изменилось.

Ребрик позирует в белоснежном платье, которое подчеркивает тонкую талию ведущей. На ней также видим легкий тренч песочного цвета. Украшения в виде сережек с камнями. Венок из полевых цветов гармонично вплетен в прическу ведущей. Также в обеих руках 37-летняя телеведущая держит пышные букеты из нежных белых цветочков. 

 
 
 
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Весни і сонячного настрою Вам трохи в стрічку! Попри дощ та мряку... просто усміхніться))). ⠀ Напишіть, з якого Ви міста та що у вас там за вікном і що на душі?))) який настрій?) Будемо усміхатися разом! ⠀ У мене попереду декілька міст із гастролями: Запоріжжя(це сьогодні), Дніпро, Харків, Суми! #гастролі #actorslife ⠀ Фото @katyazerova Прикраси @samokish_official Look @styleinsider_store Makeup @olgamakeupstyle Hair @sylkaalina Style @juliia.luna

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Не удивительно, что такой образ вызвал у поклонников Лилии исключительно теплые весенние ассоциации, несмотря на хмурую погоду за окном. Многие назвали свою любимицу "олицетворением Весны".

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"Весни і сонячного настрою Вам трохи в стрічку! Попри дощ та мряку… просто усміхніться)" — трогательно подписала яркое фото Лилия.

Поклонники ведущей поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым снимком.

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Знаменитости, Лилия Ребрик, Фотоссесия.
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