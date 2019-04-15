"Время и Стекло" станут членами жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"

Время и Стекло — одна из самых успешный формаций украинского шоу бизнеса. Благодаря Потапу Надя Дорофеева и Позитив стали завсегдатаями практически каждой студенческой или школьной дискотеки, корпоратива и, возможно, даже детского утренника. Музыканты много гастролируют по Украине, а также успешны в других начинаниях. Так, у Нади кроме работы в группе есть еще видеоблог и собственный магазин So Dodo. А Позитив выступает в составе группы Mozgi и занимается саунпродюсированием.
Теперь зрители еще чаще смогут созерцать любимых исполнителей с экранов телевизоров, ведь Время и Стекло стали судьями нового сезона шоу Голос. Дети. Надя в своем профиле разместила совместный с Позитивом снимок в судейском кресле.
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Хорошо, что уже можно вам рассказать ) @vremyaisteklo - тренеры в новом сезоне детского @golos.dity ! Это не просто шоу - это огромное количество эмоций , детских слез , переживаний , радости и нервов их родителей . Это шоу - волшебство . Безумно волнительное и настоящее. Не ПРОПУСТИТЕ !
"Хорошо, что уже можно вам рассказать. Время и Стекло — тренеры в новом сезоне детского Голос. Дети! Это не просто шоу — это огромное количество эмоций, детских слез, переживаний, радости и нервов их родителей. Это шоу — волшебство. Безумно волнительное и настоящее. Не пропустите!" — написала Надя.
Как сообщалось ранее, Лирический трек с настроениями популярной музыки и ритмами future bass стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", где Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей. Премьера фильма на больших экранах страны состоялась 27 декабря.