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Стало известно, кто станет тренером 9 сезона шоу "Зважені та щасливі"

Стало известно, кто станет тренером 9 сезона шоу "Зважені та щасливі"
11:50 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Тренеры будут помогать худеть одиночкам, которые уверены, что лишний вес – это единственное, что мешает им устроить личную жизнь.

Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі", тренером которого станет знаменитый холостяк Иракли Макацария.

Конкуренцию Иракли Макацария составит уже опытный тренер проекта — Марина Боржемская.  

"Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный "Холостяк" СТБ, кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом", — комментирует выбор нового тренера Евгений Туник.

Грузинский холостяк Иракли Макацария обнажился на фото

Также создатели проекта отметили:

"Иракли занимается спортом профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, а и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос".

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