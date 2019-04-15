Стало известно, кто станет тренером 9 сезона шоу "Зважені та щасливі"

Новости шоу бизнеса: Тренеры будут помогать худеть одиночкам, которые уверены, что лишний вес – это единственное, что мешает им устроить личную жизнь.

Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі", тренером которого станет знаменитый холостяк Иракли Макацария.

Конкуренцию Иракли Макацария составит уже опытный тренер проекта — Марина Боржемская.

"Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный "Холостяк" СТБ, кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом", — комментирует выбор нового тренера Евгений Туник.

Также создатели проекта отметили:

"Иракли занимается спортом профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, а и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос".