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Понедельник, 15.04.2019
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Украинский продюсер признался, кто дарит ему вещи

Украинский продюсер признался, кто дарит ему вещи
12:51 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Потап регулярно делится новыми снимками в стильных нарядах, а также радует своих поклонников в каждом новом эпизоде шоу Голос.

Потап продолжает удивлять поклонников похорошевшим видом. За последнее время шоумен сильно изменился, постройнел и сменил гардероб с хип-хоперского на более сдержанный и взрослый. Так, недавно Юрий Горбунов заявил, что Потапу удалось похудеть на 17 килограмм.

Вчера, 14 апреля, продюсер опубликовал в своем Instagram новый снимок, на котором он запечатлен в стильном кежуал прикиде. На Потапе зауженные джинсы, белая футболка с принтом, черные кеды и курточка в камуфляжной расцветке. Так, именно она и стала главным объектом для обсуждения в комментариях, ведь продюсер забросил небольшой намек. 

 
 
 
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Подарила курточку - надел ! #look

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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"Подарила курточку — надел!" — подписал снимок продюсер.

Поклонники принялись рассуждать, кто же мог бы сделать Потапу такой подарок: "Куртку Тина подарила?", "У Нее хороший вкус", "Мы всегда знали что у Нее хороший вкус, что на мужчин что на вещи", "Наверное Настя подарила", "Это даже дом Насти и Потапа, ясно же кто подарил", "У Тины хороший вкус". Также свой комментарий под публикацией оставила Надя Дорофеева. Она поставила в комментариях эмодзи с огоньком.

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Все по теме:

Знаменитости, Продюсер, Потап, Алексей Потапенко, Украинский продюсер, Олексей Потапенко.
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