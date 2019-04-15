Украинский продюсер признался, кто дарит ему вещи

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Потап регулярно делится новыми снимками в стильных нарядах, а также радует своих поклонников в каждом новом эпизоде шоу Голос.

Потап продолжает удивлять поклонников похорошевшим видом. За последнее время шоумен сильно изменился, постройнел и сменил гардероб с хип-хоперского на более сдержанный и взрослый. Так, недавно Юрий Горбунов заявил, что Потапу удалось похудеть на 17 килограмм.

Вчера, 14 апреля, продюсер опубликовал в своем Instagram новый снимок, на котором он запечатлен в стильном кежуал прикиде. На Потапе зауженные джинсы, белая футболка с принтом, черные кеды и курточка в камуфляжной расцветке. Так, именно она и стала главным объектом для обсуждения в комментариях, ведь продюсер забросил небольшой намек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подарила курточку - надел ! #look Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 14 Апр 2019 в 2:27 PDT

"Подарила курточку — надел!" — подписал снимок продюсер.

Поклонники принялись рассуждать, кто же мог бы сделать Потапу такой подарок: "Куртку Тина подарила?", "У Нее хороший вкус", "Мы всегда знали что у Нее хороший вкус, что на мужчин что на вещи", "Наверное Настя подарила", "Это даже дом Насти и Потапа, ясно же кто подарил", "У Тины хороший вкус". Также свой комментарий под публикацией оставила Надя Дорофеева. Она поставила в комментариях эмодзи с огоньком.