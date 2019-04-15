Тина Кароль поразила поклонников пикантным образом

Новости шоу бизнеса: Звезда примерила эффектное черное мини-платье, в котором засветила стройные ноги.

Популярная украинская певица Тина Кароль сумела в очередной раз поразить своих поклонников. Во время прямого эфира развлекательного шоу она вышла на сцену в игривой мини-платье и ярком парике в стиле Sia.

В воскресенье, 14 апреля, состоялся полуфинал вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Тренерское кресло в проекте заняла поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль. По условиям шоу, певица вышла вместе со своими подопечными и спела с ними известную композицию. Это выступление запомнится всем зрителям надолго.

И дело не только в потрясающем вокале артистки. Тина Кароль предстала перед поклонниками в кардинально другом и довольно захватывающем образе. Блестящие сапоги и яркий парик в стиле певицы Sia добавили еще большей пикантности образу Тины Кароль.

Не менее интригующим был и номер артистки. Тина Кароль заняла место по центру между двумя своими подопечными – Андреем Хайятом и Дэвидом Аксельродом. Во время исполнения песни Рианны Diamonds она игриво пританцовывала.