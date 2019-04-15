Оля Цибульская сделала признание о муже

Новости шоу бизнеса: Свою вторую половинку украинская знаменитость скрывала, как могла, но настал час откровенного признания. И Оля рассказала, почему "прячет" своего супруга.

В объектив до сих пор попадала только сама певица. И еще никто из поклонников звезды не видел ее супруга. Активная, положительная Оля Цибульская решилась ответить на долгожданный вопрос: где ее муж, когда она среди камер и коллег по сцене?

Как объяснила певица, пока им с супругом хватает той "перчинки" в отношениях, и выносить свои чувства на публику для них нет смысла. Когда другие пары пробуют что-то новенькое, значит, пришел тот момент, чтобы что-то изменить в жизни. И по словам Оли, пока у них не появится желания добавить в свою супружескую жизнь немного сплетен и публичности, до тех пор сниматься для обложек журналов они не собираются.

Знаменитость с такой же тщательностью скрывала и своего сына Нестора. Четыре года она прятала его от глаз поклонников, пока сам мальчик не начал интересоваться публичной жизнью и своими снимками в соцсетях. И звезда, похоже, ждала такой готовности сына к выходу в свет. На ее странице уже есть несколько снимков с сыном, а также публикуются сторис.