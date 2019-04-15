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Королева должна быть всегда на виду: эффектный весенний look Елизаветы II

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Королева должна быть всегда на виду: эффектный весенний look Елизаветы II
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Елизавета II не прекращает на собственном примере доказывать: яркие вещи значительно эффектнее выглядят чем темные.

На скачках она продемонстрировала весенний look, привлекая внимание общественности и СМИ.

Британская королева Елизавета II и в 92 года не теряет своего стиля и красоты. На каждом мероприятии она появляется в безупречных образах, а в ее гардеробе есть немало ярких вещей. Такое решение Ее Величество переняла от своей матери, которая всегда говорила, что королева должна быть всегда на виду у общества, а ее наряд должен выделяться из толпы.

Поучения герцогини Йоркской не прошли зря: даже на традиционных скачках в Ньюбери, которые являются любимым развлечением Елизаветы II, она продемонстрировала эффектный образ. Перед камерами британская королева появилась в изумрудном пальто, под которым виднелось такого же цвета платье. К весеннему наряду Ее Величество подобрала шляпу, туфли от Anello & Davide, черные перчатки и сумку.

Личный водитель: королева Елизавета II отказалась от вождения

По традиции, изящный look королева Елизавета II дополнила украшениями из своей коллекции. Во время скачек Ее Величество засветила любимое ожерелье из жемчужин, которое часто можно увидеть у монарха на светских мероприятиях.

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