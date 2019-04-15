Роль через Facebook: Хафтор Бьернссон рассказал как попал в сериал "Игра Престолов"

Новости шоу бизнеса: Звезда "Игры престолов" и самый сильный человек в мире Хафтор Бьернссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через Facebook.

Бьернссон, которому в то время было всего 24 года, был фанатом "Игры престолов" и не имел никакого актерского опыта.

Он рассказал, что получил предложение посетить кастинг в Facebook и сначала даже не заметил сообщение, а потом не поверил в то, что оно может быть реальным.

"Когда я получил сообщение, я прочитал его и даже не ответил, потому что, вы знаете, я просто подумал, что это кто-то шутит. Я просто не воспринимал это всерьез", — рассказал Бьернссон.

Однако, пройдя кастинг, Бьернссон получил роль Горы в четвертом сезоне сериала.