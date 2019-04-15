Слезы в прямом эфире: Тина Кароль исполнила мечту своего маленького поклонника (Видео)

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль исполнила свой хит с 8-летним Даней Чобанюком, поборовшим онкологию.

В воскресенье, 14 апреля, в полуфинале вокального шоу Голос страны команда проекта устроила неожиданный сюрприз для 8-летнего Даниила, который борется с онкологией уже три года. Больше всего подопечный Здійсни мрію Даня Чобанюк мечтал познакомиться с Тиной Кароль и спеть вместе с ней песню Україна – це ти.

Так, Даня стал гостем на проекте Голос страны (Голос країни) и смог исполнить свою мечту. И для мальчика, и для звездного тренера эта встреча до последнего была полной неожиданностью. Вместе они спели под аккомпанемент оркестра, а Кароль не смогла сдержать слез.

Как рассказала Лидия Таран, Дане Чобанюку диагностировали рак. Пройдя 8 курсов химиотерапии, украинские врачи отправили мальчика на лечение в Италию. Там он очень тосковал по родине и все время слушал песню Тины Кароль Україна – це ти. Мальчик вернулся в Украину с верой, что уже полностью выздоровел. С тех пор Даня все время, каждый день, напевает ее песни. И очень мечтал спеть об Украине вместе с Тиной Кароль.