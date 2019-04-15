Делаю это с закрытыми глазами: откровения Маши Ефросининой

Новости шоу бизнеса: На съемках супершоу "Дивовижні люди" популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина удивила зрителей неожиданным признанием.

Одним из участников восьмого эпизода супершоу "Дивовижні люди" стал "супернюхач" Олег Кравченко, который способен определить любую составляющую в букете ароматов. Общаясь с ним, эксперт проекта Маша Ефросинина решила также удивить присутствующих.

"Я долго колебалась, идти ли на эту откровенность… Но я также имею уникальную способность – у меня сверхчувствительный нюх. С закрытыми глазами могу узнать человека, даже если он находится в другой комнате, просто почувствовав его аромат. Или даже сказать, какое вино пил муж вечером – красное или белое".

Кроме того, Маша попросила Олега Кравченко помочь ей выбрать составляющие для аромата, которые, по мнению "парфюмера", ей подойдут. "Я думаю, что для вас, Маша, подойдет черника, лакрица и немного цитрусовых", – отметил Олег.

А вот для певицы Оли Поляковой участник супершоу канала "Украина" посоветовал комбинацию личи, дыни, ананаса и цитрусовых, мотивируя это ее "экспрессивной, яркой и активной натурой". "Совершенно верно! Я люблю кисло-сладкие ароматы. Кстати, мой муж всегда выбирает для меня парфюм, в который я влюбляюсь", – прокомментировала Полякова.