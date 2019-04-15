Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019

Новости шоу бизнеса: Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, таки выйдет на сцену Евровидения-2019.

На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы.

В конце февраля украинские СМИ сообщали, что певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, может спеть в Израиле на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в качестве приглашенного гостя. Однако официального подтверждения тогда не было, а представители просили раньше времени не разглашать данной информации, чтобы не навредить сложным подвижкам.

Теперь же на официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy".

Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри.