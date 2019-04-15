Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019

На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы.
В конце февраля украинские СМИ сообщали, что певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, может спеть в Израиле на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в качестве приглашенного гостя. Однако официального подтверждения тогда не было, а представители просили раньше времени не разглашать данной информации, чтобы не навредить сложным подвижкам.
Теперь же на официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy".
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Оголошено учасників інтервал-актів «Євробачення-2019». - Нетта виступить в першому півфіналі з новою версією переможної пісні Toy і в фіналі з новим треком, прем'єра якого відбудеться пізніше; Dana International виступить в одному з півфіналів і в фіналі; Кончіта Вурст заспіває Heroes Монса, Монс виконає попурі з піснею Елені Фурейри, Елені заспіває пісню Вєрки Сердючки з 2007 року, а Вєрка заспіває пісню Нетти Toy. До них приєднається Галі Атарі з піснею Hallilujah; Гал Гадот стане спеціальним гостем фіналу Євробачення-2019; - Ідан Райхель з'явиться з 24 музикантами і 26 фіналістами з піснею Boee; Група Shalva (з нац.отбора Ізраїлю) виступить з піснею Million Dreams; Остаточні переговори з Мадонною ведуться. Гонорар за дві пісні - 1,3 мільйона доларів.
Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри.