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"Голос страны" был первым шагом: реакция Алены Мозговой на вылет мужа с проекта

"Голос страны" был первым шагом: реакция Алены Мозговой на вылет мужа с проекта
20:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Известный певец Дэвид Аксельрод за шаг до финала распрощался с популярным шоу "Голос страны-9".

С небольшим отрывом его коллега по команде Андрей Хайят опередил артиста. На это отреагировала знаменитая жена Дэвида – продюсер Алена Мозговая.

По словам Алены Мозговой, проект "Голос страны-9" был для Дэвида Аксельрода отличным стартом для возвращения на большую сцену. Артист сделал немалую творческую паузу, кардинально сменил имя и готов снова покорять меломанов. Продюсер поблагодарила всех украинцев, которые отдали за ее звездного мужа свой голос в полуфинале и заверила, что его еще обязательно услышат.

"Спасибо всем за поддержку, за любовь и уважение! "Голос страны" был первым шагом на нашем пути! И все мы понимаем, что голос Дэвида – не просто голос страны, а лучший голос, и не только этого государства... Мы идем дальше!" – отметила Алена Мозговая.

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Кроме этого, известный украинский продюсер анонсировала дебютное выступление Дэвида Аксельрода после "Голоса страны-9". По словам Алены Мозговой, певец выйдет на сцену музыкальной премии "Золотая жар-птица-2019", которая пройдет в Киеве в четверг, 18 апреля. На церемонии он исполнит свою сольную песню. Детали выступления Дэвид Аксельрод пока не разглашает.

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Голос страны, Голос країни, Алена Мозговая, Голос країни 9, Голос страны 9, Дэвид Аксельрод.
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