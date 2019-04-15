Кровь была повсюду: Бенедикт Камбербэтч попал в ДТП

Новости шоу бизнеса: Бенедикт Камбербэтч давно заслужил славу одного из самых приятных, вежливых и обаятельных актеров Голливуда, однако и с ним случаются неприятные инциденты.

На днях в британских СМИ появилась весьма нелицеприятная информация о 42-летнем актере. Издание The Sun пишет, что Бенедикт Камбербэтч на днях на машине сбил человека, который теперь намерен обратиться в суд за физической и моральной компенсацией.

По информации СМИ, проезжая на своем Lamborghini по дороге острова Уайт, актер не заметил пенсионера на велосипеде и сбил его. Так, по словам очевидца, пострадавший не сумел увернуться от движущегося на него транспорта, потому что просто некуда было деваться. В результате этого инцидента пострадавший по имени Майкл Лоуренс (Скуби) серьезно повредил руку.

"Он разбил боковое зеркало, из-за чего его рука полностью "порвалась". Кровь была повсюду (…) Скуби отряхнулся и по своему обычаю замахнулся, чтобы ударить виновника. Этому шикарному актеру повезло, что он не нанес удар. Похоже было на замедленную съемку, когда человек, которого ударил Скуби, снял бейсболку и оказался Бенедиктом Камбербэтчем. Скуби сказал, что его едва не хватил сердечный приступ", — рассказал очевидец и друг пострадавшего.

По словам приятеля пострадавшего, после того как Бенедикт снял бейсболку и Лоуренс признал в нем популярного актера, у него "чуть не случился сердечный приступ". Актер помог рыбаку отмыться от крови и грязи, дал футболку и чистой воды. После доставил его в больницу и оставил свои контакты, чтобы позже оплатить больничный счет. По сообщению издания, в полицию Бенедикт и Майкл сообщать не стали, а просто подумали решить все при помощи страховки и компенсации в виде 20 тысяч фунтов стерлингов, которые Камбербэтч теперь обязан выплатить пострадавшему.

Однако велосипедист так и не дождался оплаты, поэтому теперь планирует подать на актера в суд, чтобы взыскать с него компенсацию в размере 20 тыс. фунтов за причиненные увечья.