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Давно не виделись: Тейлор Лотнер со своей девушкой замечен в ресторане в Сан-Диего

Давно не виделись: Тейлор Лотнер со своей девушкой замечен в ресторане в Сан-Диего
22:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Тейлор Лотнер часто радует подписчиков фотографиями и новостями в социальных сетях, однако публичные выходы звезды все еще остаются редкостью.

 Фанатам повезло, потому что несколько дней назад фотографам удалось застать актера с его возлюбленной на романтическом свидании в одном из ресторанов Сан-Диего.

Тейлор Лотнер и его девушка Тейлор Дом совместили приятное с полезным и посетили специальный винный ужин Soul of a Lion в ресторане Lionfish. Обычно скрытная пара в этот раз не отказалась от того, чтобы попозировать фотографам и сделать несколько снимков с организатором вечера. По данным издания Just Jared, влюбленные попробовали несколько изысканных блюд, продегустировали вина, а после отправились в Oxford Social Club, чтобы как следует повеселиться и потанцевать.

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Напомним, что об отношениях 27-летнего Тейлора Лотнера и его возлюбленной стало известно в сентябре прошлого года, после того как в социальных сетях появились первые совместные фотографии пары. До романа с Тейлор Дом актер встречался с коллегой по сериалу "Королевы крика" Билли Лурд, а также с актрисой Оливией Холт, звездой шоу "Супергерой на полставки".

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Тейлор Лотнер, Девушка Тейлора Лотнера.
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