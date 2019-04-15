Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии "Квартал 95"

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Елена Кравец удивила поклонников ярким кадром, опубликованным на своей странице в социальной сети Instagram.

Под новой фотографией в этот раз знаменитость решила поделиться с фанатами своими секретами по воспитанию детей. Как известно, сама Елена Кравец является многодетной матерью и несмотря на загруженный график работы, участие в различных съемках и проектах, она успевает заниматься также заниматься и своими малышами.

На представленном черно-белом кадре Елена Кравец позирует в сдержанном, но стильном наряде, состоящем из атласной блузы и (скорее всего) черных брюк с высокой талией. Волосы звезда предпочла аккуратно уложить и оставить их распущенными, на лица легкий макияж.

В подписи же Елена Кравец отметила, что именно сегодня ей хочется смотреть на себя и своих детей "по-новому. Иначе смотреть на их орбиту".

"Во-первых, очень хочу успевать за этим космическим поколением, а во-вторых, хочу помочь им быть гибкими в стремительно меняющемся мире, оставаясь при этом собой", – также отмечает артистка.

По ее словам, каждый сам для себя должен определить ценность своей работы и тогда можно прийти к осознанию, что сама ценность зависит напрямую от наших достижений. Однако сами родители не должны зацикливаться лишь на успехе детей в поставленных ими задачах, ведь тогда они будут считать главной ценностью карьеру и это превратится в большую проблему.