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Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии "Квартал 95"

Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии "Квартал 95"
22:24 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Елена Кравец удивила поклонников ярким кадром, опубликованным на своей странице в социальной сети Instagram.

Под новой фотографией в этот раз знаменитость решила поделиться с фанатами своими секретами по воспитанию детей. Как известно, сама Елена Кравец является многодетной матерью и несмотря на загруженный график работы, участие в различных съемках и проектах, она успевает заниматься также заниматься и своими малышами.

На представленном черно-белом кадре Елена Кравец позирует в сдержанном, но стильном наряде, состоящем из атласной блузы и (скорее всего) черных брюк с высокой талией. Волосы звезда предпочла аккуратно уложить и оставить их распущенными, на лица легкий макияж.

В подписи же Елена Кравец отметила, что именно сегодня ей хочется смотреть на себя и своих детей "по-новому. Иначе смотреть на их орбиту".

 
 
 
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Сегодня я учусь по-новому смотреть на своих детей и на себя, их орбиту. Во-первых, очень хочу успевать за этим космическим поколением, а во-вторых, хочу помочь им быть гибкими в стремительно меняющемся мире, оставаясь при этом собой. Одна статья (по ссылке в шапке) заставила призадуматься. Цитата из неё: «Итак, почему вопрос «кем ты хочешь быть, когда вырастешь» глупый? Во-первых , это заставляет подростков определять себя в терминах работы. Ведь задавая этот вопрос, взрослые не ожидают услышать, например, «отцом» или «мамой», тем более «цельной личностью». А потом родители уверяют, что главное, чтобы ребенок вырос порядочным, заботливым человеком, но ребенок-то уверен, что главной ценностью является успешная карьера. Если мы определяем свою ценность нашей работой, то эта ценность зависит от наших достижений. И это может обернуться большой проблемой.» Поговорим, когда прочитаете? Пишите)

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи

"Во-первых, очень хочу успевать за этим космическим поколением, а во-вторых, хочу помочь им быть гибкими в стремительно меняющемся мире, оставаясь при этом собой", – также отмечает артистка.

По ее словам, каждый сам для себя должен определить ценность своей работы и тогда можно прийти к осознанию, что сама ценность зависит напрямую от наших достижений. Однако сами родители не должны зацикливаться лишь на успехе детей в поставленных ими задачах, ведь тогда они будут считать главной ценностью карьеру и это превратится в большую проблему.

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Советы, Instagram, Квартал-95, Актриса, Елена Кравец.
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