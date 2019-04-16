Популярный турецкий актер впервые стал отцом

Новости шоу бизнеса: В понедельник, 15 апреля, стало известно о том, что Бурак Озчивит стал отцом.

Знаменитый турецкий актер и звезда Великолепного века Бурак Озчивит впервые стал родителем.

Об этом сообщило популярное турецкое издание Sabah со ссылкой на собственные источники. Сама пара пока не делала официального заявления, однако поклонники уже начали отправлять сообщения с поздравлениями звездной паре в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 1 Июл 2017 в 2:30 PDT

Как сообщили журналисты, у Бурака Озчивита и его 32-летней жены, актрисы Фахрие Эвджен еще в субботу, 13 апреля, родился сын, которому уже успели подобрать имя. Малыша назвали Каран. Он появился на свет 3,67 килограммов и ростом 52 сантиметров.

"Бурак, я поздравляю Вас и Вашу очаровательную супругу с рождением мальчика! Пусть будет здоровым и порядочным человеком, как и его родители! Пусть будет гордостью!", "Не могу поверить, что это случилось! Бурак и Фахрие, ждет фотографий!", "Мне казалось, что Фахи чуть ли не всю жизнь беременная ходит. Ура-ура! Свершилось!" – ликуют поклонники.