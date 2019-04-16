Известная телеведущая во второй раз вышла замуж

Новости шоу бизнеса: Звезда узаконила отношения со своим возлюбленным Лашей Шихашвили.

Украинская телеведущая и актриса Тала Калатай показала фотографии с недавней свадьбы.

Недавно Тала Калатай на официальной странице в Facebook поделилась радостной новостью.

"Замуж, так замуж. Спасибо за ваши поздравления! Будем счастливы, обещаем. Спасибо огромное, тем, кто рядом", – написала Калатай.

"Талуся, от всей души поздравляю! Ты заслуживаешь только счастья! Здоровья и благополучия вашей замечательной семье!!! Крепко обнимаю и нежно целую!", "Вот это новости, вот это я понимаю! Талуся, рада безмерно, что ты в эпицентре таких бесподобных энергий. Пусть же праздник жизни не угасает, а только становится ярче с каждым днем жизни! Поздравляю тебя, родная, тебе так к лицу женственная беззащитность рядом с сильным, и видно, что заботливым мужчиной ты помолодела на 10 лет! ", "Поздравляю!!! Любви огромной, невероятной, взаимной!" – поздравляют фаны.

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