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Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме
11:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свою модельную карьеру звезда начинала именно там, потому Нотр-Дам является для нее особым местом.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла остаться в стороне и с сожалением отреагировала на пожар в Соборе Парижской Богоматери.

После 9 часов ликвидации пожара в Нотр-Даме, в ходе которой обвалились шпиль и крыша собора, лидеры стран и мировые знаменитости начали реагировать на уничтожение культурного памятника в Париже. Среди них свои слова соболезнования выразил супружество Обама, Энн Хэтэуэй, министр культуры Украины Евгений Нищук, Председатель Европейского Совета Дональд Туск, мировые кинозвезды и исполнители. 

 
 
 
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Тільки сьогодні в інтерв‘ю загадувала своє парижське дитинство і розповідала, що дуже люблю Париж за те, що роками там все стало і незмінно. Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризської Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. а в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдастся врятувати хоч щось і відновити не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче #godsafenotredame

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Среди украинских знаменитостей на событие в социальных сетях отреагировала и Екатерина Осадчая, которая в юности начинала модельную карьеру в Японии, Германии, Великобритании и, в частности, Франции. На своей странице в Instagram она поделилась, что только вчера, 15 апреля, она в одном из интервью вспоминала свое детство в Париже и отмечала, что любит этот город за его "неизменность" и стабильность.

Но, как оказалось, уже в те же минуты начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. Нету сил смотреть видео и фотографии горящей крыши такого невероятного сооружения. Я была в Нотр-Даме десятки раз. Как-то, на католическое Рождество была на службе. А в детстве я просто любила прийти туда и посидеть рассматривая витраж, сотни маленьких узоров... Казалось, что открыточный вид с набережной напротив на Нотр-Дам – вечный, так было 800 лет до нас и будет еще столько же, как минимум. Я верю и надеюсь, что удастся спасти хоть что-то и восстановить. Не может просто так сгореть такое произведение искусства. Грустно и больно, – прониклась трагедией Екатерина Осадчая. 

Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)

Поддержать свою жену и всех парижан с частичным уничтожением Собора Парижской Богоматери решил и ее муж – телеведущий Юрий Горбунов. На фотографии в Instagram он нежно обнимает Екатерину на фоне фасада Нотр-Дама.

Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет! – говорится в публикации Горбунова.

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Пожар, Знаменитости, Катя Осадчая, Пожар в Нотр-Даме.
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