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Беременность Меган Маркл: когда родит герцогиня

Беременность Меган Маркл: когда родит герцогиня
11:48 Сегодня Телеграф clutch.ua

Новости шоу бизнеса: На днях в западных СМИ стали появляться материалы о том, что 37-летняя Меган Маркл родила первенца принцу Гарри.

В Сети поползли слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Эту новость прокомментировали в пресс-службе королевской семьи.

С 19 марта королевская чета не появляется на публике. По этой причине журналисты решили, что герцог и герцогиня Сассекские уже стали родителями, но оттягивают момент объявления радостной новости.

В пресс-службе британской короны мгновенно отреагировали на догадки прессы. Официальный ответ опубликовало издание Daily Mail.

Экс-пресс-секретарь королевской семьи Дики Арбайтер опроверг все слухи о рождении ребенка у Меган Маркл и принца Гарри. Он подчеркнул, что если пополнение произойдет раньше срока, то публика об этом сразу узнает. А пока беременность герцогини протекает по плану. 

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Герцог и герцогиня Сассекские увидят своего малыша в конце апреля. Наследник появится на свет в домашней обстановке, так как будущая мама отказалась рожать у королевских врачей. Все таинство родов пройдет конфиденциально.

Что касается самого процесса родов, то Меган Маркл не планирует использовать обезболивающие препараты. Она сторонница альтернативных методов лечения. И принц Гарри ее в этом поддерживает. Если терпеть схватки станет невозможно, используют теплую ванну, бассейн или какую-нибудь специальную методику. Помогать ей будет обученная акушерка.

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