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В центре Одессы ночью обокрали Влада Яму

В центре Одессы ночью обокрали Влада Яму
12:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В ночь на вторник, 16 апреля, с машины танцора сняли зеркала.

Украинский танцор и хореограф Влад Яма показал, что сделали с его машиной ночью в Одессе.

На официальной странице в Instagram Влад Яма опубликовал новое видео, в котором показал, что сделали с его автомобилем воры.  

"Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно. Сегодня в 3:10 ночи на Успенской, 55, машины сняли зеркала. Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук", – написал Яма. 

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"Реально стыдно за свой город. Придурки как были, так и остались… Очень неприятно", "Очень сожалею, что в моем городе уродов не уменьшается! Все знают, что в Одессе нельзя оставлять машину не на платной нормальной парковке, особенно на ночь! Люди злые сегодня и некоторые из них, видя машину, иномарку, готовы напакастить просто так. Сами не заработали на такую!", "Соседние камеры помогут. Очень часто такое происходит, к сожалению. Очень жаль, что наш город так Вас встретил" – сожалеют одесситы.

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Одесса, Знаменитости, Влад Яма.
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