Джаред Падалеки принял участие в марафоне

Заключительный эпизод 14 сезона "Сверхъестественного" уже близко. Пока поклонники томятся в ожидании финала, звёзды шоу расслабляются. Дженсен Эклс интригует поклонников снимком из звукозаписывающей студии, Миша Коллинз приобщается к искусству в художественном музее, а Джаред Падалеки вновь бросает себе вызов. В этот понедельник исполнитель роли Сэма Винчестера принял участие в бостонском марафоне, фото с которого уже появились в сети.
Перед забегом актриса призналась подписчикам, что "безумно напугана", а после поблагодарила всех поклонников за поддержку и призналась, что без мужа вряд ли бы преодолела финишную черту. Звёзды "Сверхъестественного" поделились снимками с марафона в своих профилях в Instagram, где их коллеги и друзья поздравили пару с пройденным заданием.
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Не обошлось и без фотографий от поклонников и папарацци, которым удалось запечатлеть Джареда во время забега и после него. Он с Женевьев не отказали фанатам в просьбе сделать селфи, а после, счастливые отправились домой.
Как сообщалось ранее, Том Уэллинг, который в двухтысячных целых 10 лет провел в образе Кларка Кента, так ни разу и не примерив костюм Супермена в "Тайнах Смолвиля", возвращается в "супергеройскую" телевселенную.