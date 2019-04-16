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Валентина Хамайко показала, как справляется с маленьким сыночком

Валентина Хамайко показала, как справляется с маленьким сыночком
15:49 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 5 декабря 2018 года известная украинская телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой.

37-летняя Валентина Хамайко умудряется совмещать работу в эфире и уход за маленьким сыночком.

Валентина Хамайко родила мальчика от своего мужа Андрея Онистрата. Сына тоже назвали Андреем.

На днях Хамайко поделилась трогательной фотографией, на которой показала закулисье своей телевизионной жизни. Она ездит на съемки вместе с 4-месячным малышом. Перед эфиром журналистка кормит и укладывает кроху спать, а в перерывах меняет подгузники. 

 
 
 
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За 30 хв до ефіру я годую Андрійка та паралельно закінчуємо грим! За 15 хв - міняю підгузок....залишаю сину пляшечку з водою та маленьку іграшку..... і на годину "втікаю в ефір")) Андрійко або спить або чемно чекає на мене у візочку чи на руках у наших дівчаток: костюмерів , стилістів, гримерів. Так і росте)) вже 4 місяці #сніданоквихідний #валентинахамайко #huggies #mybabyboy

Публикация от Валентина Хамайко (@valentinakhamaiko)

"За 30 мин до эфира я кормлю Андрюшу и параллельно заканчиваем грим! За 15 мин — меняю подгузник …. оставляю сыну бутылочку с водой и маленькую игрушку ….. и на час "бегу в эфир")) Андрюша или спит или вежливо ждет меня в коляске или на руках у наших девочек: костюмеров, стилистов, гримеров. Так и растет)) Уже 4 месяца", — написала Валентина.

Многие мамы поддержали активную жизненную позицию Валентины Хамайко. Они советуются с ней в вопросах воспитания детей, ухода за собой и пр. 

Известная телеведущая во второй раз вышла замуж

"Я горжусь вами Валентина! Вы большая молодец) А мы с доченькой пишем диссертацию)))", "Валя, вы молодец! На самом деле, когда уже есть опыт, то как-то и не так тяжело. Но в вашем случае работа тоже требует определенных решений. Удачи!", "У меня трое деток и жду четвертого, и тоже работаю..нельзя сбавлять темпы)".

Отметим, что кроме недавно родившегося Андрюши, Валентина Хамайко и ее супруг воспитывают еще троих детей: дочерей Соломию и Мирославу, а также сына Михаила.

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Знаменитости, Будни, Рабочие будни, Валентина Хамайко.
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