Красное или золотое: Ольга Фреймут запустила опрос среди подписчиков

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Оля Фреймут опубликовала в своем Instagram новый коллаж.

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут ведет активную жизнь в социальных сетях. Телезвезда часто делится с поклонниками новыми фото из своей обычной жизни и публикует фото с детьми. Также в своем микроблоге Оля дает советы, рассказывает о профессиональных моментах и делится снимками с путешествий.

На днях телеведущая спросила у своих подписчиков в Instagram совета касательно того, какое платье ей стоит выбрать. В публикации Оля прикрепила коллаж с двумя шикарными нарядами. Одна из них красного цвета, другое — золотого. В подписи Фреймут отметила, что оба платья сделаны украинским дизайнером Оксаной Мухой. Также телеведущая попросила поклонников помочь ей определиться с цветом и в целом образом.

"Друзья, 18 апреля — церемония награждения победителей по результатам международного исследования Randstad Employer Brand Research, Украина — 2019. Я имею честь вести это мероприятие. Помогите, пожалуйста, выбрать платье от Оксаны Мухи. Красное или золотое платьице?", — спросила телезвезда.

Практически все комментаторы, которые решили высказать свое мнение касательно наряда для Фреймут, сошлись на том, что платье золотого цвета идет телеведущей больше, чем красное.