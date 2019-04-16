Готова стать бабушкой: Вера Брежнева о беременности своей дочери

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица Вера Брежнева рассказала, как бы отнеслась к беременности 18-летней дочери.

Недавно вышел выпуск программы "Ты не поверишь!", одним из главных героев которой стала Вера Брежнева. В шоу обсуждали то, как быстро выросла ее 18-летняя дочь Соня Киперман: пользователи соцсетей не раз отмечались, что девушка выглядит гораздо старше своего возраста.

"Я в 18 лет уже сама решала, в какой университет я буду поступать, куда идти и что мне делать. Конечно, я всегда говорю дочери, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку… Совет, если ей понадобится. Но я стараюсь себя ограничивать, не лезть в какие-то личные моменты с подружками", – сказала Брежнева.

Кроме того, артистка рассказала, как бы отнеслась к новости о беременности дочери. Бабушкой она стать готова.

"Будет странно, если я скажу своей дочке: с внуками потерпи. Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет детей. Мне кажется, она хочет погулять, покайфовать. И правильно!" – ответила Вера Брежнева.