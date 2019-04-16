Скачать
Вторник, 16.04.2019
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед: LIVE 1-й тайм
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

Готова стать бабушкой: Вера Брежнева о беременности своей дочери

Готова стать бабушкой: Вера Брежнева о беременности своей дочери
21:18 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица Вера Брежнева рассказала, как бы отнеслась к беременности 18-летней дочери.

Недавно вышел выпуск программы "Ты не поверишь!", одним из главных героев которой стала Вера Брежнева. В шоу обсуждали то, как быстро выросла ее 18-летняя дочь Соня Киперман: пользователи соцсетей не раз отмечались, что девушка выглядит гораздо старше своего возраста.

"Я в 18 лет уже сама решала, в какой университет я буду поступать, куда идти и что мне делать. Конечно, я всегда говорю дочери, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку… Совет, если ей понадобится. Но я стараюсь себя ограничивать, не лезть в какие-то личные моменты с подружками", – сказала Брежнева.

Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи"

Кроме того, артистка рассказала, как бы отнеслась к новости о беременности дочери. Бабушкой она стать готова.

"Будет странно, если я скажу своей дочке: с внуками потерпи. Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет детей. Мне кажется, она хочет погулять, покайфовать. И правильно!" – ответила Вера Брежнева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Вера Брежнева, Певица, Соня Киперман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
05 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь