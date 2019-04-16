Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue

Новости шоу бизнеса: В США назревает очередной скандал: главный редактор американского Vogue Анна Винтур заявила, что Мелания Трамп не станет звездой глянца.

При этом другие первые леди часто украшали журнал. На такое заявление резко отреагировали представители Белого дома.

Почему разгорелся скандал с Vogue

Американский Vogue несколько раз приглашал жен президентов стать звездой месяца. Так, в 1998 году на обложке глянца появилось фото Хиллари Клинтон, а вот Мишель Обама трижды возглавляла выпуск журнала.

Однако Мелания Трамп, действующая первая леди США, имеет очень мало шансов появиться в Vogue. Об этом во время интервью CNN заявила главный редактор глянца Анна Винтур. При этом представитель журнала дала понять, что даже модельная карьера первой леди США не повлияла бы на ее решение.

"Очевидно, что эти женщины в какой-то степени вдохновляют. Но в то же время, я уверена, что сейчас не надо делать это. Стоит оценивать ситуацию со всех сторон, и я думаю, сейчас тот момент, когда надо занимать твердую позицию", – заявила Анна Винтур.

Как Белый дом отреагировал на скандальное заявление

Сама Мелания Трамп решил не комментировать резонансное заявление. А вот ее представители отметились острым ответом. Во время пресс-конференции официальный пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призналась, что у первой леди США есть неотложные дела. Кроме этого, Мелания уже была на обложке Vogue.

"Оказаться на обложке Vogue непервоочередная задача миссис Трамп. Она уже была там задолго до того, как стала первой леди. Сегодня все, чем она занимается, куда важнее, чем проходная фотосессия", – заявила Стефани Гришэм.

Мелания Трамп действительно уже украшала американский глянец. В Vogue она появилась в 2005 году после роскошной свадьбы с бизнесменом, а теперь президентом США Дональдом Трампом. Для издания экс-модель примерила свадебное платье от Dior.