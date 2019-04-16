Скачать
Вторник, 16.04.2019
Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия
Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия
Кубок Украины: прогноз букмекеров на полуфиналы
Кубок Украины: прогноз букмекеров на полуфиналы
Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue
Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue

Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue

Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue
17:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В США назревает очередной скандал: главный редактор американского Vogue Анна Винтур заявила, что Мелания Трамп не станет звездой глянца.

При этом другие первые леди часто украшали журнал. На такое заявление резко отреагировали представители Белого дома.

Джаред Падалеки принял участие в марафоне
Джаред Падалеки принял участие в марафонеЧитать полностью

Почему разгорелся скандал с Vogue

Американский Vogue несколько раз приглашал жен президентов стать звездой месяца. Так, в 1998 году на обложке глянца появилось фото Хиллари Клинтон, а вот Мишель Обама трижды возглавляла выпуск журнала.

Однако Мелания Трамп, действующая первая леди США, имеет очень мало шансов появиться в Vogue. Об этом во время интервью CNN заявила главный редактор глянца Анна Винтур. При этом представитель журнала дала понять, что даже модельная карьера первой леди США не повлияла бы на ее решение.

"Очевидно, что эти женщины в какой-то степени вдохновляют. Но в то же время, я уверена, что сейчас не надо делать это. Стоит оценивать ситуацию со всех сторон, и я думаю, сейчас тот момент, когда надо занимать твердую позицию", – заявила Анна Винтур.

Как Белый дом отреагировал на скандальное заявление

Сама Мелания Трамп решил не комментировать резонансное заявление. А вот ее представители отметились острым ответом. Во время пресс-конференции официальный пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призналась, что у первой леди США есть неотложные дела. Кроме этого, Мелания уже была на обложке Vogue.

"Оказаться на обложке Vogue непервоочередная задача миссис Трамп. Она уже была там задолго до того, как стала первой леди. Сегодня все, чем она занимается, куда важнее, чем проходная фотосессия", – заявила Стефани Гришэм.

Беременность Меган Маркл: когда родит герцогиня

Мелания Трамп действительно уже украшала американский глянец. В Vogue она появилась в 2005 году после роскошной свадьбы с бизнесменом, а теперь президентом США Дональдом Трампом. Для издания экс-модель примерила свадебное платье от Dior.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Vogue, Знаменитости, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
04 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
05 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь