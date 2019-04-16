Роды Меган Маркл: инсайдер открыл интригу рождения первенца герцогини

Новости шоу бизнеса: После сообщения о частных родах и неразглашении информации о рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл, поклонники начали подозревать, что ребенок уже родился.

Однако бывший пресс-секретарь Елизаветы II опроверг слухи и развеял подозрения на этот счет.

Около недели назад герцоги Сассекские заявили, что не будут сообщать прессе и фанатм о появлении первенца в день его рождения, как это делали Елизавета II, принцесса Диана, Кейт Миддлтон и другие представители королевской семьи.

Они предпочли сообщить об этом уже через некоторое время после родов Меган Маркл. Однако поклонники начали подозревать, что первенец уже родился, а иностранные СМИ подбрасывают дров в огонь, написав об этом со ссылкой на близких инсайдеров.

Однако один из приближенных к королевской семье отметил, что вся информация, которая сейчас появляется в таблоидах, – ложная. Чтобы развеять догадки и опровергнуть слухи экс-пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер заговорил об этом в студии австралийского телешоу Today Extra.

"Если вы поверили в такое, вас можно убедить в чем угодно. Мы примерно знаем, когда ребенок должен родиться. Кроме того, Гарри и Меган объяснили достаточно ясно, что роды пройдут в приватной обстановке. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они сообщат детали, когда проведут немного времени с ребенком. Роды, как уже было сказано, состоятся в конце апреля или в начале мая, так что мы должны придержать лошадей хотя бы до тех пор", – заявил бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер