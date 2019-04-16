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Иванка Трамп продемонстрировала роскошные образы в Эфиопии

Иванка Трамп продемонстрировала роскошные образы в Эфиопии
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитый американский политик и советник Дональда Трампа отправилась в многодневную поездку в Эфиопию.

Там очаровательная Иванка уже успела засветить эффектный образ.

Мелания и Иванка Трамп – не только красивые представительницы Белого дома. Обе женщины играют важную роль в политической карьере президента США, ведь именно его дочь и жена часто представляют страну на официальных мероприятиях. И если первая леди зачастую сопровождает Дональда Трампа, то Иванка самостоятельно отправляется на официальные встречи.

Неделю политик начала с анонсированного визита в Эфиопию. Там Иванка Трамп уже успела увидеться с президентом Сале-Ворком Зевде. Их встреча состоялась в роскошном дворце, который расположен в Аддис-Абебе.

Для особого события Иванка Трамп подобрала эффектное вечернее платье с цветочным принтом. Одеяние имело широкую юбку и верх с пышными рукавами. Стройную талию политика подчеркнул тонкий ремешок. Роскошный образ Иванка Трамп завершила туфлями-лодочками на каблуке и идеальной укладкой волос.

Кроме этого, американка посетила ткальную фабрику и местный музей. На встречу с эфиопскими женщинами Иванка Трамп надела стильное платье голубого цвета с поясом. Политик не только пообщалась с жителями страны, но и самостоятельно пыталась создать ткань.

"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп 

Известно, что Иванка Трамп пробудет в Африке в течение 4 дней. После Эфиопии она отправится в Кот-д'Ивуар. Визит американского политика связан с реализацией гуманитарного проекта Белого дома, направленного на расширение прав женщин в Африке и их возможностей для развития. На это Дональд Трамп планирует потратить 50 миллионов долларов.

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Стиль, Образ, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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