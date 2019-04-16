Теперь блондинка: MARUV кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Украинская исполнительница MARUV, которая часто ездит в Россию на эфиры, премии и концерты поразила своих поклонников новой сменой имиджа.

Из эпатажной брюнетки она превратилась в платиновую блондинку.

Новые фотографии 27-летняя певица опубликовала в своих Instagram-Stories. Сначала MARUV смутила фанатов новым цветом волос и прической, которой покрасовалась в студии Warner Music Russia – компании, которая имеет права на песню Siren Song, с которой артистка выступала на Национальном отборе Евровидения в Украине.

Но на следующих кадрах она появилась в совсем другом образе.

Как оказалось, на первом фото были только нарощенные волосы, а на самом деле она сделала себе короткую стрижку с выбритыми висками. Цвет волос действительно стал платиновым, который переходил в темные корни. А как вам новый образ MARUV?