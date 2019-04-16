Нежная и утонченная: Кара Делевинь украсила обложку Vogue Korea

Новости шоу бизнеса: Британская супермодель Кара Делевинь уже не впервые украшает именитые глянцы.

В этот раз ее пригласили стать главной героиней издания Vogue Korea в майском выпуске.

Автором новой фотоистории и, в частности, обложки стал местный фэшн-фотографа Ahn Jooyoung. Хотя кроме титульного фото журнала Vogue в сети снимков больше нет, известно, что стилистом съемки стал Sohn Eunyoung.

Переглянути цей допис в Instagram @voguekorea MAY issue 2019 Допис, поширений Kwangho Shin (@shinkwangho) 15 Кві 2019 р. о 12:15 PDT

Для обложки Кара Делевинь не примеряла ничего, кроме нежных и стильных сережек в ушах. На ее лицо нежно спадала темная тень, а губы были светло подчеркнуты косметикой Dior. Для фотосессии модели сделали красивую укладку волос, что очень подходило к утонченному образу.

На другом фото на Instagram-странице главного редактора глянца Shin Kwangho появилась также еще одна фотография, на которой звезда уже примерила майку фиолетового цвета и отвела взгляд в сторону света.