Борьба за равноправие: Наоми Кэмпбелл призналась, почему ее фото не хотели публиковать в журналах

Новости шоу бизнеса: Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл подняла тему расизма.

48-летняя Наоми Кэмпбелл уже около тридцати лет успешно сотрудничает со знаменитыми на весь мир брендами и до сих пор пользуется большим спросом, несмотря на свой возраст. Однако, как рассказала супермодель, недавно ей пришлось столкнуться с расизмом, что ее очень разочаровало и расстроило.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл всегда становилась на защиту прав темнокожих и радикально высказывалась во время выступлений на темы расизма. Однако 48-летняя знаменитость всегда говорила о людях из окружения, которые страдали от этой проблемы, а недавно ей самой пришлось столкнуться с несправедливостью по этому поводу.

Наоми Кэмпбелл подняла эту тему на одной из конференций в столице Южной Африки. Она рассказала о собственном опыте, который случился несколько месяцев назад. По словам супермодели, основанием для расизма стало ее последнее сотрудничество с косметической маркой Nars Cosmetics. Она стала доступна в сети в декабре 2018 года.

"Несмотря на то, что я являюсь представителем кампании, мне сказали, что из-за цвета моей кожи в определенных странах фото со мной не будут опубликованы. Для меня это стало печальным показателем состояния дел на сегодня. Я никогда не любила "хайп" и не хотела поднимать шум, но на будущее я учту это", – заявила модель.

В конце речи Наоми Кэмпбелл добавила, что она приложит немало усилий для того, чтобы все модели в мире получали одинаковые заработные платы и имели равные возможности в фэшн-индустрии, независимо от цвета их кожи.