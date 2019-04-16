О боги, он прекрасен: Киану Ривз произвел фурор, снявшись для мужского глянца

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Киану Ривз украсил обложку нового номера американского GQ.

Знаменитый канадский актер Киану Ривз завоевал всенародную любовь не только благодаря своей безупречной актерской игре, но и скромности. Звезда склонен к аскетизму, поэтому редко попадает в светские хроники и колонки о роскошной жизни. Неудивительно, что новая фотосессия Киану для американского мужского журнала GQ вызвала настоящий фурор среди пользователей сети!

Черно-белые нуарные снимки идеально передают образ Ривза из фильма "Джон Уик", в котором он исполнил главную роль. Поклонники пришли в восторг от брутальности и сексуальности своего кумира. Некоторые даже сравнили его с загадочным кутюрье Карлом Лагерфельдом и персонажем "поттерианы" Северусом Снейпом.

На съемочной площадке Киану Ривз примерил костюмы от лучших брендов мужской одежды: Chester Barrie, Louis Vuitton, The Row, Saint Laurent.