О боги, он прекрасен: Киану Ривз произвел фурор, снявшись для мужского глянца

Знаменитый канадский актер Киану Ривз завоевал всенародную любовь не только благодаря своей безупречной актерской игре, но и скромности. Звезда склонен к аскетизму, поэтому редко попадает в светские хроники и колонки о роскошной жизни. Неудивительно, что новая фотосессия Киану для американского мужского журнала GQ вызвала настоящий фурор среди пользователей сети!
Черно-белые нуарные снимки идеально передают образ Ривза из фильма "Джон Уик", в котором он исполнил главную роль. Поклонники пришли в восторг от брутальности и сексуальности своего кумира. Некоторые даже сравнили его с загадочным кутюрье Карлом Лагерфельдом и персонажем "поттерианы" Северусом Снейпом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
The Legend of Keanu Reeves: With #JohnWick—the third installment of which is out this May—Hollywood's most enigmatic leading man once again established himself as a bona fide action star. But who is he, really? @Pappademas sits down with the immortal #KeanuReeves in an attempt to separate the man from the myth. (
На съемочной площадке Киану Ривз примерил костюмы от лучших брендов мужской одежды: Chester Barrie, Louis Vuitton, The Row, Saint Laurent.