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О боги, он прекрасен: Киану Ривз произвел фурор, снявшись для мужского глянца

О боги, он прекрасен: Киану Ривз произвел фурор, снявшись для мужского глянца
22:20 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Киану Ривз украсил обложку нового номера американского GQ.

Знаменитый канадский актер Киану Ривз завоевал всенародную любовь не только благодаря своей безупречной актерской игре, но и скромности. Звезда склонен к аскетизму, поэтому редко попадает в светские хроники и колонки о роскошной жизни. Неудивительно, что новая фотосессия Киану для американского мужского журнала GQ вызвала настоящий фурор среди пользователей сети!

Черно-белые нуарные снимки идеально передают образ Ривза из фильма "Джон Уик", в котором он исполнил главную роль. Поклонники пришли в восторг от брутальности и сексуальности своего кумира. Некоторые даже сравнили его с загадочным кутюрье Карлом Лагерфельдом и персонажем "поттерианы" Северусом Снейпом.

Киану Ривз стал героем пассажиров, которые не могли добраться до Лос-Анджелеса

На съемочной площадке Киану Ривз примерил костюмы от лучших брендов мужской одежды: Chester Barrie, Louis Vuitton, The Row, Saint Laurent.

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Киану Ривз, Актер, Обложка, GQ, Глянец, Мужской глянец.
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