Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком

Новости шоу бизнеса: Главный герой австралийской версии шоу "Холостяк" Сэм Вуд опубликовал в своем Instagram пикантный снимок.

Бывший главный герой австралийской версии популярного романтического проекта Холостяк Сэм Вуд сейчас счастливо женат и воспитывает с супругой полуторагодовалую дочь. Вместе семейство много путешествует и экс-Холостяк регулярно делиться со своими подписчиками в Instagram новыми фото. Так, на днях, он угодил под раздачу негативных комментариев от своих подписчиков за несколько необычную публикацию в профиле.

Пару дней назад Сэм в своем Instagram опубликовал пикантный снимок. На нем экс-Холостяк предстал перед зрителями полностью обнаженным, стоящим спиной к камере. На снимке также присутствует его маленькая полуторагодовалая дочь. Примечательно, что девочка, как и отец, на фото абсолютно без одежды. Пляж, на котором сфотографированы папа и дочь — безлюдный, по всей видимости снимок делала жена Сэма.

Подписчики шоумена принялись обсуждать новую фотографию. Так, они разделились на два лагеря. Одни пишут, что снимок красивый и выглядит эстетично и привлекательно, а также, что нет ничего такого, чтобы маленькая дочь так снималась с отцом. Другие стали осуждать действия молодого папы и говорить, что вероятнее всего в будущем его совсем юной дочери будет стыдно за такие фото.